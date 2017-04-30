Eski Kitapların Kahve ve Çikolata Koktuğu Ortaya Çıktı

Yapılan bir araştırmaya göre, eski kitapların yaydığı kokuyu sevmenizin bir sebebi var. Eski kitapların aslında çikolata ve kahve kokmasından ötürü sevildiği ortaya çıktı.



Yeni basım kitaplar genellikle koku hafızası olarak kağıt ya da mürekkep kokusu haricinde insanlarda çok farklı şeyleri çağrıştırmazlar. Fakat eski kitapların yaydığı misk benzeri bir kokunun çoğu insana çikolatayı hatırlattığı yapılan yeni bir araştırmayla gözler önüne serildi.



Heritage Science adlı dergide yayınlanan çalışmada, araştırmacılar eski kitapların kokusunu analiz etmek ve geçmiş hakkında bir şema çıkartmak adına kitap ve kütüphane kokuları ile ilgili bir çalışmanın sonuçlarını yayınlamış.



Her şey kimyager Matija Strlic'in arşivcilerin çalıştıkları kitapları kokladıklarını fark etmesiyle başlamış. Daha sonrasında araştırmaya girişen Strlic, kitap gibi materyallerin havaya yaydığı organik bileşikleri ölçümlemiş ve eski kitaplardaki kokuları birbirinden ayırmayı başarmış. Ayrılan kokular saptığında ise genellikle kahve ve çikolata kokularına benzer bir yapı bulunmuş.



Strlic ve arkadaşları bu kokuları ayırmakla kalmayarak bir sosyal deney de düzenlemiş. İngiltere'nin önde gelen arşivci cemiyetlerinden National Trust ile düzenledikleri deneyde Birmingham Müzesi'ne gelen katılımcılara üzerinde ismi yazmayan şişelerde kokular koklatılmış. 79 katılımcıdan büyük çoğunluğu eski kitaplardan toplanan bu kokuları çikolataya benzetmiş.