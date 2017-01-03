Eski Karacabey Belediye Başkanı Dörter Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinin eski belediye başkanlarından Ali Hayri Dörter vefat etti.



1989 - 1994 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden seçilerek Karacabey Belediye Başkanlığı yapan Ali Hayri Dörter, 70 yaşında hayata veda etti. Kalp hastası olan Ali Hayri Dörter'in bir aydır Bursa'da özel bir hastanede tedavi gördüğü ve sabah saatlerinde evinde fenalaşarak vefat ettiği öğrenildi.



Ali Hayri Dörter'in cenazesine Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. 1947 Beşiktaş doğumlu ve 2 çocuk babası olan Dörter, aynı zamanda mimardı. Beyefendi kişiliğiyle ilçede sevilen bir insan olan Ali Hayri Dörter'in vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Karacabey'in bugünlere gelmesinde büyük çabaları bulunan Ali Hayri Dörter, ikindi namazını müteakip Karacabey Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanına defnedildi. - BURSA