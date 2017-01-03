Karacabey'de yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Ali Hayri Dörter'in (70) cenazesi defnedildi.
Karacabey Ulucami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan ve vatandaşlar katıldı.
Dörter'in cenazesi burada kılınan namazın ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eski Karacabey Belediye Başkanı Dörter'in Cenazesi Toprağa Verildi
Karacabey'de yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Ali Hayri Dörter'in (70) cenazesi defnedildi.
Karacabey'de yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Ali Hayri Dörter'in (70) cenazesi defnedildi.
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