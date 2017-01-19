Eski Kaleci Fevzi Tuncay, Öğrencilerle Buluştu

Eski Beşiktaşlı kaleci Fevzi Tuncay, Manisa'da öğrencilerle bir araya geldi.



Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fevzi Tuncay, Balçova Yaşamspor Kulübü organizasyonunda Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kemal Pınar İlkokulu öğrencileriyle buluştu.



Okul bahçesinde öğrencilerle bir süre futbol oynayan Fevzi Tuncay, daha sonra sınıflarında ziyaret ettiği çocuklara spor malzemeleri dağıttı.



Spor sevgisinin önemine değinen Fevzi Tuncay, "Bugün burada öğrencilerle buluştuk ve onlara hediyeler verdik. İnşallah kendilerinden sportif başarılar bekliyoruz." dedi.



Balçova Yaşamspor Kulübü Başkanı Alper Gülay ise bu tür etkinlikler ile sporcuları öğrencilerle buluşturduklarını ifade etti.