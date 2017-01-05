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Eski Kadın Arkadaşını Bıçaklayan Zanlı Adliyede (2)

Eski Kadın Arkadaşını Bıçaklayan Zanlı Adliyede (2)

TUTUKLANDISamsun'da eski kadın arkadaşı 40 yaşındaki E.Ö.'yü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Erol C., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Kadın Arkadaşını Bıçaklayan Zanlı Adliyede (2)

TUTUKLANDI

Samsun'da eski kadın arkadaşı 40 yaşındaki E.Ö.'yü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Erol C., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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