Eski İstanbul Milletvekili Gök Vefat Etti

Eski İstanbul Milletvekili Bülent Ersin Gök, vefat etti.



Gök'ün cenazesi, 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Şakirin Camisi'nde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.



Bülent Ersin Gök, 1951 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Kimya yüksek mühendisi olan Gök, 21. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Gök, evli ve iki çocuk babasıydı.