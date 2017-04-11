Eski Ispanya Savunma Bakanı Chacon, Son Yolculuğuna Sosyalist Liderler ve Vatandaşlar Tarafından...

Kalp krizi nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybeden eski İspanya Savunma Bakanı Carme Chacon, son yolculuğuna ülkesindeki sosyalist liderler ve vatandaşlar tarafından uğurlandı.



Madrid'deki evinde dün ölü bulunan Chacon'un naaşı, otopsinin ardından Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Madrid'deki merkez binasına getirildi.



Aralarında eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero ile eski bakanlardan Miguel Angel Moratinos, Elena Salgado, Juan Fernandez Lopez Aguilar, Jose Blanco, Trinidad Jimenez gibi, ülkedeki sosyalistlerin önemli siyasi figürleri Chacon'u son yolculuğuna uğurlamak üzere PSOE binasında buluştu.



Sosyalist liderlerin gözyaşlarını tutamadığı törende yapılan konuşmalarda, İspanya'nın ilk kadın savunma bakanı olan Chacon'un sadece PSOE için değil tüm ülke siyaseti için "önemli ve unutulamayacak bir kişilik" olduğu vurgulandı.



Eski Başbakan Zapatero, gazetecilere yaptığı açıklamada, Chacon için "Büyük bir dost, sadık bir yoldaş ve kamu için örnek çalışma gösteren bir siyasetçiydi." ifadesini kullandı.



Bu arada İspanya Başbakanı ve sağ görüşlü Halk Partisinin lideri Mariano Rajoy da yayımladığı başsağlığı mesajında Chacon'un, "Büyük bir siyasetçi" olduğunu belirtti.



Öte yandan Chacon'un doğum yeri olan Barcelona'nın Esplugues de Llobregat ilçesinde ve Katalonya Sosyalist Partisinde 3 günlük yas ilan edildi.



Chacon'un naaşının, ailesinin isteği doğrultusunda yarın Madrid'deki bir cenaze evinde yakılacağı ve küllerinin 12 Nisan'da Esplugues de Llobregat ilçesinin Belediye Meclisi genel kurul salonuna götürüleceği bildirildi.



Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) militanı olarak siyasete başlayan ve 2000 yılında Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Barcelona'dan seçilmiş milletvekili olarak meclise giren Chacon, Zapatero hükümeti döneminde ilk Konut Bakanı (2007-2008) daha sonra da İspanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı (2008-2011) olarak görev yapmıştı.