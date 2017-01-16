Eski Iş Yerinde Hırsızlık Yapıp Yangın Çıkardığı Iddiası

Kayseri'de eski çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptıktan sonra yangın çıkardığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Oymaağaç Mobilyacılar Sitesi'nde mobilya imalatı yapan bir fabrikada çalışan M.G.(38), işten ayrıldıktan sonra yaklaşık 10 bin lira değerinde malzeme çalıp, iş yerini ateşe verdiği iddiasıyla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.



İş yeri sahibi Abdullah Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski çalışanları M.G. ile aralarında hiçbir problem olmadığını öne sürdü.



İşten çıkan sadece M.G. olduğu için şüphelendiklerini, evinin önünden geçerken arabasına baktıklarında iş yerlerinden çalınan eşyaları gördüklerini, bunun üzerine durumu polise bildirdiklerini iddia eden Başar, "Bir hafta önce kendi isteği ile işten ayrıldı, 'herkesle beraber gel, ayın 15'inde maaşını al' dedik o da 'tamam' dedi. Aramızda hiçbir kavga, gürültü nizah yoktu. Ayın 15'ini beklemeden fabrikaya giriyor, demirbaşları, para edecek 10 bin lira değerinde malzemeleri alıp gidiyor. Giderken de buraya mazot döküp ateşe veriyor." dedi.



Başar, sadece dükkan sahinin 50 bin lira zararı olduğunu kendilerinin de iş yerine harcadıkları 150 bin liranın da boşa gittiğini sözlerine ekledi.



Bu arada, yangının ardından iş yerinden bazı malzemeleri çaldığı öne sürülen Ç.A.(27) ve Ö.A'nın da (25) gözaltına alındığı öğrenildi.