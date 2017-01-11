Eski İngiltere Başbakanı Cameron Bahreyn'de

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, eski İngiltere Başbakanı David Cameron'u kabul etti.



Bahreyn resmi haber ajansı BENA'nın haberine göre, Al Halife ile Cameron, ülkenin batısındaki Es-Safriye Sarayı'nda bir araya geldi.



İkilinin görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı belirtildi.



Ayrıca Cameron'un, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile bölgesel ve uluslararası meseleleri, ortak öneme haiz konuları görüştüğü kaydedildi.