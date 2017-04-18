Eski Hdp Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Kuzuk, Serbest Bırakıldı

Kırklareli'nde, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski HDP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Gizem Kuzuk, serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, hakkında Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılan ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında müşahit olarak görevli olduğu Atatürk Ortaokulunda gözaltına alınan Kuzuk'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen Kuzuk, 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.