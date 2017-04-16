Eski Hdp Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Kuzuk Gözaltına Alındı

Eski HDP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Gizem Kuzuk, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, hakkında Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılan Kuzuk, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında müşahit olarak görevli olduğu Atatürk Ortaokulunda yakalandı.



Kuzuk, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, emniyete götürüldü.