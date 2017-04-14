Eski Hdp Ilçe Başkanı Tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesi eski HDP ilçe başkanı, terör örgütü PKK ve KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesi eski HDP ilçe başkanı, terör örgütü PKK ve KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri, eski HDP İlçe Başkanı Fahrettin K.'nin (49) terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde şüpheliyi, Saray Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fahrettin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Erdal Anak/İHA)