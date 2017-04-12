Eski Hdp İlçe Başkanı Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesi eski HDP ilçe başkanı, terör örgütü PKK ve KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, eski HDP İlçe Başkanı 49 yaşındaki F.K.'nin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde şüphelinin Saray Mahallesindeki evine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANTALYA