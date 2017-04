Eski Hakimler Özçelik ve Başer Yargılanıyor

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimlerden Metin Özçelik, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davada esas hakkındaki savunmasını tamamladı.



Eski hakimler Özçelik ve Mustafa Başer'in, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığı davaya devam edildi.



Yargıtay Konferans Salonu'ndaki duruşmada heyete, Daire Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık yaptı.



Sanık Özçelik, örgütün haberleşme programı "ByLock'u" kullanmadığını, MİT'in bu konudaki raporunun delil olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.



Bunun üzerine Heyet Başkanı Şentürk, dosyada MİT'in değil, Emniyet Genel Müdürlüğünün 90 sayfalık raporunun bulunduğunu ve bu raporun Özçelik'e de verildiğini söyledi.



Programı kullanmadığını yineleyen Özçelik, "Kullandığımı var sayalım, bu rapora göre son kullanma 20 Şubat, ben kararı vermeden çok önce. Kaldı ki, ByLock kullanmak suç değil, bu programın varlığı örgüt üyesi olduğumu kanıtlamaz." iddiasında bulundu.



Tahliyesini istedi



Hukuka uygun, yargısal bir karar verdiğini, bu kararın herhangi bir cemaatle ya da örgütle ilgisinin bulunmadığını savunan Özçelik, atılı suçları işlemediğini, suç unsurları oluşmadığından beraatini ve tahliyesini isteğini ifade etti.



Ceza alması halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini belirten Özçelik, esas hakkındaki savunmasını tamamladı.



Duruşmaya, sanık Başer'in esas hakkındaki savunmasıyla yarın devam edilecek.