Eski Hakimler Özçelik ve Başer Yargılanıyor

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada, esas hakkındaki savunmalara devam edildi.



Yargıtay Konferans Salonu'ndaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık yaptı.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Özçelik, iddianamede talimat olduğu belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ifadelerini dua olarak gördüğünü tekrar etti. Özçelik, "Fetullah Gülen'in duası ayın 19'unda, bana yapılan reddi hakim başvurusu 20'sinde. Talihsizlik. Keşke bir hafta önce ya da 10 gün sonra dua etseydi. Benim için daha iyi olurdu." dedi.



Gülen'in "Allah'ım kolaylıkla salıver" ifadelerini kullandığını belirten Özçelik, "Tutuklu polisleri kastettiğini ben de anlıyorum ama bu bir dua." diye konuştu.



Talimatla hareket etmediğini savunan Özçelik, verdiği karar uygulanmadığı için bir zarar meydana gelmediğini, verdiği karardan menfaat elde ettiğine dair delil de bulunmadığını öne sürdü.



Özçelik, "15 Temmuz öncesi unsurlar itibarıyla FETÖ diye bir örgüt yok. Dolayısıyla buradan örgüt üyeliği de çıkmaz." görüşünü savundu.



Duruşmaya esas hakkındaki savunmalarla yarın devam edilecek.