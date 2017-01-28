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Eski Hakim Mehmet Ekinci Tutuklandı
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Eski Hakim Mehmet Ekinci Tutuklandı
28 Ocak 2017 Cumartesi 14:57
Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Şike ve Odatv davasının eski hakimi
Mehmet Ekinci
, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Kaynak:
Dunya.com
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