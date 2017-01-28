Eski Hakim Mehmet Ekinci'nin Tutuklanması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.



Tutuklanma kararının ardından adliyeden çıkarılan Ekinci, "Memleketin yangın yeri olduğu bir yerde benim tutuklanmamın bir önemi yoktur. Memleket için hayırlı olsun." diye konuştu.



Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda SEGBİS ile Yargıtay 16. Ceza Dairesine ifade veren Ekinci'nin, "Terörden alınmak kadar ağır bir şey yok. Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Polisler mahalleye gelerek, 'Mehmet Ekinci burada mı?' diye sormuşlar. Kayınpederim de 'buyurun burada' diyerek eve getirdi. Konuştuk, çay içtik. Kaçma imkanım vardı. Kaçmadım ben. 13. Şubat'taki duruşmaya gidecektim. Duruşma için hazırlanıyordum." dediği öğrenildi.



FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranırken Yalova'da yakalanan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci tutuklanmıştı.