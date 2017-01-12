Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili Açıklaması

Eski Gürcistan'ın Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, kurucusu olduğu ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketi'nden bazı önemli isimlerin ayrılmasına ilişkin, partinin son 4 yıl içerisinde daha da güçlendiğini belirtti.



Parti üyelerinin, Birleşik Ulusal Hareketi'nin 20 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan kongresi ve partinin geleceği gibi meselelerde yaşanan anlaşmazlık üzerine ayrılık kararı almasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi üzerinden değerlendirmede bulunan Saakaşvili, Birleşik Ulusal Hareketi'nin güçlü bir parti olduğunu söyledi.



Saakaşvili, "Bunu herkes 20 Ocak'ta düzenlenecek kongrede görecek. Parti son 4 yıl içerisinde daha da güçlendi." ifadesini kullandı.



Saakaşvili, eski Gürcistan Başbakanı ve iş adamı Bidzina İvanişvili'nin partiyi "yok etmeyi" planladığını iddia etti.



Birleşik Ulusal Hareketinden ayrılan 21 milletvekili, Tiflis merkez ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Saakaşvili'yi partiyi şahsen yönetmeye çalışmakla suçlayarak, uzun yıllardır emek verdikleri partiden ayrılmanın zor olduğunu, öte yandan ülkenin geleceği için bu üzücü kararı almak zorunda kaldıklarını belirtmişti.



Birleşik Ulusal Hareketinin 150 sandalyeli parlamentoda 27 milletvekili bulunuyordu.