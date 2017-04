Eski Gto Yöneticileri Hakkındaki Fetö Üyeliği Davası

Eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ile eski Genel Sekreter İbrahim Halil Göçer hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı.



Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014 tarihinde GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar Bartık ile Göçer ve avukatları ile müşteki olarak dönemin GTO Meclis Başkanı Ali Yener'in avukatı katıldı.



Söz alan Bartık, göreve geldiklerinde odanın 8,5 milyon lira geliri olduğunu, bu paranın ayrı ayrı bankalarda bulunduğunu, yönetimin bunun bir bankada toplanması kararı aldığını ancak paranın vadeli hesap olarak yatırılması nedeniyle 10 ayda toplanabildiğini söyledi.



Ticari hayatının devam etmesi nedeniyle finansla ilgili meseleler konusunda o dönem yardımcısı olan Bilal Kara'yı görevlendirdiklerini ifade eden Bartık, şöyle konuştu:



"Yönetim kurulu toplantısında 8,5 milyon liranın bir bankaya yatırılması konuşuldu. Ben de 'Bilal beye güveniyoruz, para konuları yönetime gelmesin' dedim. 90 gün vadeli yatırılan paranın dönüşü 30 Ocak. O günün özel bir nedeni yok. Daha önce dönmüş olsaydı, daha önce yatıracaktık. 'Çağrı'dan bahsediyorlar. Buna göre hareket etmemiz mümkün değil. O anda, bizim 13 milyon paramız vardı. Bunun 500 binini yatırmış olmak herhalde destek olmaz. 4 çocuğum var. Hiç birisini FETÖ'nün okullarına ya da dershanelerine göndermedim. 90'lı yıllardan itibaren ticari hayatım sebebiyle FETÖ'ye mensup odalardan sürekli üyelik teklifi aldım ancak hiç üye olmadım."



Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın "Neden üye olmadınız?" sorusu üzerine sanık Bartık, iş adamı olduğunu ve herhangi bir cemaat ile işi bulunmadığını belirterek, "Terör örgütüne üye olmak" suçuyla anılmanın kendisini yaraladığını söyledi.



Tutusuz sanık İbrahim Halil Göçer ise 34 yıl GTO'da çalıştığını, son 8 yıldır genel sekreterlik yaptığını, mevzuata göre idari işlerden sorumlu olduğunu aktardı.



Söz konusu evrakta olduğu gibi, benzeri durumlarda, genel sekreter ve yönetim imzasının müşterek bulunduğunu ifade eden Göçer, "Para işleriyle Bilal bey ilgilendiği için evrak geldiğinde daha öncekilerde olduğu gibi muhasebe müdürü Fikriye Öztürk'e teyit amaçlı sorarım, Bilal beyin bilgisi olduğunu belirtmesiyle evrakı imzalarım." dedi.



34 yılda ilk



Başkan Kumhak'ın, "34 yıldır odada görev yapması sebebiyle Bank Asya'ya kaç defa para yatırıldığına şahit olduğunu" sorması üzerine sanık Göçer, bunun ilk defa olduğunu söyledi. Başkan Kumhak'ın, "Hiç şüphelenmedin mi?" sorusuna sanık Göçer, "Kendisinin inceleme yetkisinin olmadığı" yanıtını verdi.



"Gülen'in çağrısından haberinin olup olmadığının" sorulması üzerine de sanık Göçer, böyle bir olaydan haberinin bulunmadığını, yaşantı olarak da bu tür oluşumlara uzak durduğunu ileri sürdü.



Dönemin GTO başkan yardımcısı tanık Bilal Kara da, söz konusu paranın yatırıldığı tarihten bir hafta önce telefonda görüştüğü Bartık'ın, "Paranın bir kısmını Bank Asya'ya yatıralım, belki biraz daha fazla faiz gelir" dediğini, kendisinin ise "Bankanın devletle problemi olduğunu, emanet paranın başlarına iş açabileceğini" söyleyerek uyardığını, "Bir şey olmaz" cevabı aldığını aktardı.



Bundan 3-5 gün sonra yönetim kurulu toplantısı düzenlendiğini, 3-4 üye varken "Paranın yatırılması"nın istendiğini ifade eden Kara, buradakilerin "Bir sorun çıkması halinde düşük meblağ olması sebebiyle parayı kendilerinin karşılayabileceklerini" söylemesi üzerine paranın yatırılmasına karar verildiğini kaydetti.



Tanık GTO Muhasebe Müdürü Fikriye Öztürk de, odanın banka işleriyle uğraşan Bilal Kara'nın kendilerine talimat verdiğini ve her zaman olduğu gibi imzayı genel sekretere ve başkana ilettiklerini söyledi.



Soru üzerine Öztürk, talimatı sözlü olarak Bilal Kara'dan aldığını dile getirdi. Kara da "Talimatı sözlü olarak verdiğini" beyan etti.



Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, GTO evraklarının üçlü bilirkişi tarafınca incelenmesini, sanıklar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.



Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.



Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına, GTO evraklarının bilirkişi tarafından incelenmesine, Ali Yener'in tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.