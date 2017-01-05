Eski Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bölük'e Silahlı Saldırı

Eski Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Bölük, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Salih Caddesi'nde Bölük'ün kullandığı otomobile henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.



Saldırıda ağır yaralanan Murat Bölük, aracındaki Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Satılmış Deveci ve diğer arkadaşı tarafından Hasvak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bölük, Dışkapı Devlet Hastanesine sevk edildi.



Olayın ardından kaçan saldırganın, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yakalandığı belirtildi.