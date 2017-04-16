Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Başbuğ Oyunu Kullandı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu İstanbul'da kullandı.



Oy kullanmak için Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'ndeki Nurettin Teksan Ortaokulu'na eşi Sevim Başbuğ ile gelen emekli Orgeneral Başbuğ, okul bahçesinde bir süre vatandaşlar ve buradaki görevlilerle sohbet etti.



Başbuğ daha sonra eşiyle birlikte, oy kullanacağı "2068" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçerek, buradaki görevlilerden pusulasını aldı ve oy verme işlemini gerçekleştirdi.



Sandık başındaki görevlilere katılımın nasıl olduğunu soran Başbuğ, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımın yüksek olduğunu ve çıkan sonucun ülke ve millet için iyilikler getirmesini temenni ettiğini aktardı.



Halk oylamasının yapıldığı 16 Nisan'ın, Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından birisi olarak geçeceğini ifade eden Başbuğ, şöyle konuştu:



"Bugün Anayasa değişikliğinin referandum a gittiği gün. Bence bugün Türk siyasi tarihine en önemli olaylarından birisi olarak geçecek. Bugüne kadar bu anayasa değişikliği ile ilgili herkes düşüncelerini söyledi. Bugün söz milletin. Ben, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin bugün oy sandığına gidip oylarını vererek, bu vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini bekliyorum. Türk milleti daha önce de ifade ettiğim gibi mutlaka sağduyusu ve aklını kullanarak doğru karar verecektir. Bu akşam sandıklar açılacak, sonuçları öğreneceğiz. Sonuçlar nasıl çıkarsa çıksın, bu bir demokrasi hareketidir. Dolayısıyla sandıktan çıkan sonuçlara herkes gereken şekilde, aynı şekilde saygılı olarak görecektir, saygılı olarak kabul edecektir."



Gazetecilerin, "Katılımın nasıl olduğu hakkında görevlilerden bilgi aldınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Başbuğ, "Katılım şu anda yüzde 60 diyorsunuz ama akşama kadar yüzde 90 civarını bulur mu? Evet bulur. Ümit ediyoruz, Türkiye'nin her yerinde katılım yüksek olur. Çünkü bu önemli bir gün. Daha önce yaşadığımız ne genel, ne yerel seçimlere, ne de referandum lara benziyor. Katılım ne kadar yüksek olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Her şey ülkemiz ve milletimiz için. Hayırlı olsun, iyilikler getirsin." cevabını verdi.