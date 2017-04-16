Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Oyunu Kullandı - Istanbul
- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un oy kullanması Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklaması Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen vatandaştan detay İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ oyunu Kadıköy...
- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un oy kullanması
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklaması
Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen vatandaştan detay İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ oyunu Kadıköy Nurettin Teksan İlkokulunda kullandı.