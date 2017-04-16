Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Oyunu Kullandı - Istanbul

- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un oy kullanması Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklaması Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen vatandaştan detay İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ oyunu Kadıköy...

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Oyunu Kullandı - Istanbul

- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un oy kullanması
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklaması
Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen vatandaştan detay İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ oyunu Kadıköy Nurettin Teksan İlkokulunda kullandı.

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