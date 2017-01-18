Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ Biga'da

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Biga'da düzenlenen söyleşiye katıldı.



Başbuğ, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi öncesinde kitaplarını imzaladı.



Etkinliğe, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.



Başbuğ, söyleşide yaptığı konuşmada, Atatürk'ün prensip adamı olduğunu söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün 20. yüzyılın en büyük lideri olduğunu ifade eden Başbuğ, şöyle devam etti:



"Mustafa Kemal Atatürk'ün sahip olduğu prensipleri bugünde halen geçerliliğini koruyor. Eğer herhangi bir sorun ile karşı karşıya iseniz, o sorunu çözmede zorlanıyorsanız Mustafa Kemal Atatürk'e bakın. Bugün karşı karşıya kaldığımız gerçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yüzyılında en büyük lideri olduğunu gösteriyor. Atatürk'ün ana prensipleri bağımsızlık, gerçekçilik, devrimcilik, laiklik ve kişisel menfaatlerden uzak olmasıdır."



Başbuğ, Atatürk'ün askerlik anlamında da bir deha olduğunu belirterek, "İnsanın serveti kendi manevi şahsiyetinde olmalıdır. Prensiplerinizden taviz vermezseniz bu sizi yüceltir." diye konuştu.