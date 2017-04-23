Felipe Melo, Derbide Galatasaraylı Futbolculara Şans Diledi

Eski Galatasaraylı oyuncu Felipe Melo, sosyal medya hesabından bu akşam oynanacak derbi öncesinde ''İyi şanslar Galatasaray, kalbim sizlerle beraber'' yazdı.

Felipe Melo, Derbide Galatasaraylı Futbolculara Şans Diledi

Galatasaray bu akşam evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmiş Brezilyalı oyuncu, twitter hesabı üzerinden, '' İyi şanslar Galatasaray kalbim sizlerle beraber'' yazdı.

GALATASARAY TARAFTARI MELO'YU UNUTAMIYOR

Galatasaraylı taraftarlar Melo'nun tweetine attıkları yorumlarla özlemlerini belirttiler.

İşte o tweetlerden bazıları:





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