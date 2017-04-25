G.Saray Formasıyla Fotoğraf Çeken Kader Keita, Taraftarların İlgisini Çekti
Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Abdul Kader Keita, kendi isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını giyerek fotoğraf attı. Taraftarlar ise bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.
Futbol hayatını Endonezya da devam ettiren eski Galatasaraylı Keita, Instagram hesabından sarı-kırmızılı formayla fotoğraf paylaştı. Galatasaray taraftarı fotoğrafa özlem dolu mesajlar yazdı.
GALATASARAY TARAFTARI KEİTA'YI UNUTAMIYOR
Abdul Kader Keita, Galatasaray formasıyla 1 sezon oynamasına rağmen taraftarın sevgilisi haline gelmiş attığı çalımlar ve gollerle hafızalara kazınmıştı.
GALATASARAY TARAFTARINDAN ÖZLEM DOLU MESAJLAR
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