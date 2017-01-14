Eski Futbolcu ve Milletvekili Sancaklı'nın Eşi İntihar Etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla kendini vurduğu iddia edildi. İstanbul Beylikdüzü'ndeki evinde tabancayla intihar girişiminde bulunan Hülya Sancaklı Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırıldı. Sancaklı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Eşinin intihar ettiğini öğrenen Saffet Sancaklı'nın Meclis görüşmelerini keserek apar topar İstanbul'a gittiği bilgisi verildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin intihar ettiği haberleri milletvekilleri arasında konuşulurken konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.