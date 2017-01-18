Eski Futbolcu 'Terörist' İlan Edildi

Eski Mısırlı futbolcu Mohamed Aboutrika, Müslüman Kardeşler ile bağlantısı bulunduğundan dolayı ülkesinde teröristler listesine eklendi.

Eski Mısırlı futbolcu Mohamed Aboutrika'nın avukatı, oyuncunun Müslüman Kardeşler ile bağlantısının bulunmasından dolayı teröristler listesine eklendiğini söyledi.

FİNANSAL DESTEK BAŞINI YAKTI



Aboutrika, Mısır'ın bir "terörist örgüt" olarak gördüğü Kardeşliği finansal olarak desteklemekle suçlanıyor. Aboutrika'nın avukatı Mohamed Osman, hareketin "yasalara aykırı" olduğunu ve müvekkilinin "kendisine yönelik herhangi bir suçlamadan hüküm giymediğini ya da resmi olarak haberdar edilmediğini" söylediğini belirtti. (Sözcü)