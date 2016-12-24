Eski Futbolcu Kenny Sansom, Alkol Bağımlılığından Dolayı Ölmek İstiyor

28 yaşındaki eski İngiliz futbolcu Kenny Sansom, alkol bağımlılığına karşı verdiği savaşta mağlup olduğunu söyleyip ölmek istediğini söyledi.

Nişanlısı tarafından terk edilen ve ailesininde kendisine yabancı gibi davrandığını söyleyen eski sol kanat oyuncusu, şu an içinde bulunabileceği en kötü durumda olduğunu söyledi.

Mirror gazetesi ile yaptığı röpörtajda ünlü oyuncu şunları söyledi :

"ÖLMEK İSTİYORUM"

"Yaşamak için hiçbir amacım kalmadı. Kendimi öldürmek istiyorum. Hayatımı unutmak istiyorum. Yaşam ile artık baş edemiyorum. Eğer yapabilmiş olsaydım şimdiye kadar hayatıma son vermiştim."

GÜNDE 4 ŞİŞE ŞARAP İÇİYOR

Daha önce haftada 1.200 Euro kazanan Kenny, şuan arkadaşlarından borç para almak zorunda kalıyor. Kenny günde dört şişe beyaz şarap içtiğini söyledi.

Kenny, şu an kaldığı otelin iyi niyeti nedeni ile kendisine indirim yaptığını söyledi aksi takdirde dışarıda yaşamak zorunda kalacağını aktardı.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Geçen hafta kaldığı otel odasında intihar ettiği düşünülen Arsenal'ın eski oyuncusu için otele polis ve sağlık ekipleri çağrılmıştı.

Kenny'nin hayatı, bir barda tanışıp ilişki yaşadığı 10 yıllık sevgilisi Denise Mullins ile ayrılmasından sonra alt üst oldu. Kenny 10 yıl süren ilişkisi için, "Çok kötü şeyler yaptım, korkunç bir şekilde alkol bağımlısı olduğum için sürekli sarhoşum" dedi. Kenny'i eşi ve çocukları, Denise ile 2006 yılında ilişkisi başlaması üzerine terk etmişti.