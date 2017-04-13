Eski Fransız Milli Futbolcu Cisse'ye Kötü Haber

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena'ya şantaj soruşturması eski Fransız milli futbolcu Djibril Cisse'yi kapsayacak şekilde genişletildi.



Parisien gazetesinin haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılık, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'te forma giyen Karim Benzema hakkında verilen, "Valbuena'ya şantaj yapmak" suçlamasının düşmesi talebini reddeden Versay Temyiz Mahkemesi'nin isteğine uyarak, davayı Cisse'yi suçlayacak şekilde genişletti.



Davada, Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor. Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer bazı sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı.



Savcılık, soruşturma kapsamında Cisse'nin de Benzema ile iş birliği içinde olduğunu öne sürüyor.



Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hakkındaki dava nedeniyle Benzema'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna almamıştı.



Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu, kadroya dahil etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.