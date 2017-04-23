Eski Fenerbahçeli Alex De Souza: İyi Ki Bu Maçın Bir Parçası Olmuşum

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex De Souza, bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Instagram hesabından derbinin iki taraf için de çok önemli olduğunu belirterek şöyle yazdı:

''İYİ Kİ BU MAÇIN BİR PARÇASI OLMUŞUM''

''Türkiye ve dünyanın her tarafında yaşayan Türkler için derbi günü. İyi ki bu maçın bir parçası olmuşum. Kazandım, kaybettim,güldüm,ağladım, çokça heyecanlandım. Bu maçtan söz ederken bile insanların nasıl heyecanlandıklarını gördüm. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlara güzel bir maç hediye etsinler. Bol şanslar Fenerbahçem''



