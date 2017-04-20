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Eski Fed Başkanı Greenspan Açıklaması
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Eski Fed Başkanı Greenspan Açıklaması

NEW Eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Alan Greenspan, Dodd-Frank Bankacılık Reformu'nun kaldırılması durumunda, bunun Amerikan ekonomisini olumlu etkileyeceğini söyledi.

Eski Fed Başkanı Greenspan Açıklaması

NEW Eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Alan Greenspan, Dodd-Frank Bankacılık Reformu'nun kaldırılması durumunda, bunun Amerikan ekonomisini olumlu etkileyeceğini söyledi.

Fed'in 1987-2006 yıllarında başkanlığını yapan Greenspan, CNBC televizyonuna verdiği mülakatta, ABD'de 2007 finansal krizinden sonra hayata geçirilen "Dodd-Frank Bankacılık Reformu"nu değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayında Dodd-Frank Bankacılık Reformu kapsamındaki finansal regülasyonların incelenmesini emrettiğini hatırlatan Greenspan, bunun, ABD finans dünyasını ve New York borsasını olumlu etkilediğini ifade etti.

Greenspan, "Söz konusu incelemenin başlamasından sonra borsada işlem gören hisse senetleri değer kazandı. Dodd-Frank Reformu kaldırılırsa, bunun ekonomiye etkisi çok olumlu olacaktır." yorumunda bulundu.

Uzmanlar, 2007 finansal krizinden sonra ABD'nin ekonomik ve finansal istikrarı için getirilen yasal zorunluluklar arasında Dodd-Frank Bankacılık Reformu'nun önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor.

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