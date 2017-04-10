Eski Eşiyle Ortak Oldu

Bodrum'da yaşayan ünlü sanatçı Zeynep Casalini, geçtiğimiz yıl ayrıldığı eski eşi Tahsin Berk ile ortak oldu.



"Köprüler" isimli şarkısıyla iyi bir ivme yakalayan ünlü sanatçı Zeynep Casalini eski eşi Tahsin Berk ile ortak oldu. Casalini ortak olduğu işletmede hem garsonluk yapıyor, hem şarkı söylüyor. Geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Tahsin Berk ile birlikte Gravilya Kahve ve Yemek Evini ortaklaşa işleten Casalini, İHA muhabirine samimi açıklamalarda bulundu. Bir yandan kızı Dafne'ye bakarken bir yandan müzik hayatına devam eden Casalini, eski eşi ile beraber ortak işlettikleri mekanda ise garsonluk ve aşçılık yapıyor. 8 yıl önce Bodrum'a yerleşen ve sakin bir hayat yaşayan Casalini, hayatında en çok yapmak istediği şeyin motosiklet ile dünya turuna çıkmak olduğunu açıkladı. Aşık olmayı istediğini de söyleyen ünlü sanatçı, eski eşinden zaman zaman iş gereği fırça yediğini de anlattı. Vejetaryen olan Casalini şimdilerde ise vegan olduğunu söyledi.



TAHSİN BERK ANNESİNİ KAYBETTİ



Eski eşi Tahsin Berk'in annesini kaybettiğini söyleyen Casalini, "Tahsin kötü günler geçirdi, annesini kaybetti ve memleketine gitmek zorunda kaldı. Ben 1 buçuk ay boyunca burada 2 arkadaşımla beraber çalıştık ciddi bir şekilde. Bazen bu tempoyu yakaladığının farkına varamıyorsun. Bir bakıyorsun mekanda 25 kişi aynı anda var. Bir yandan içecek veriyorsun, bulaşık yıkıyorsun, ekmek kesiyorsun, sipariş alıyorsun o arada asistanım arıyor 'Zeynep hanım konser var' diyor. Çok çılgın bir şey ama boş durup düşünmektense bu kadar yoğun olup bir şeye zaman ayıramamak sadece yaptığın şeye konsantre olmak çok daha iyi bir şey" diye konuştu.



Kızıyla çok güzel zaman geçirdiğini anlatan Casalini, "Annelik çok güzel gidiyor. Dafne tam bir bal kabağı. Dafne okuldan geldikten sonra hep beraberiz. Gece eve döndüğümüzde de hep koyun koyuna yatıyoruz. Kızım ile sabah ve gece görüşebiliyoruz en çok. Okuldan döndükten sonra mekanımıza geliyor. Babası da burada ben de buradayım, şanslı bir çocuk olarak büyüyor kızım" ifadelerini kullandı.



ESKİ EŞİYLE ORTAK OLDULAR



Eski eşi Tahsin Berk ile beraber Gravilya Kahve ve Yemek Evini işlettiklerini belirten Casalini, "Bizim bir çocuğumuz var. Beraber yürütebileceğimiz bir işimiz var Tahsin'le. Mekanımızı beraberce işletmeye karar verdik. Bu şekilde daha iyi ve daha huzurlu bir ortam oluyor. Ben gittim mi o burada duruyor. O gitti mi ben burada duruyorum kızımla ilgileniyorum. Aileden olmayan birine bir şeyi emanet etmek hem daha zor hem de başka birini meşgul edemezsin çok fazla. Çok iyi iki ortak gibi, onun çok iyi bildiği şeyler var. Benim de iyi olduğum şeyler var mutfak gibi. Ben daha iyi insanlarla ilgilenebiliyorum çok alışkın olduğum için. O kahve yapıp emretmeyi seviyor. Burada 2 ortak geçinip gidiyoruz" şeklinde konuştu.



"KÖPRÜLER ŞARKIM BEĞENİLİYOR"



Yeni çektiği 'Köprüler' isimli klibinden de bahseden Casalini, "Köprüler şarkım iyi tuttu. Ben bir yere gittiğim zaman insanlar 'yeni klibin çok güzel, bayıldım' diyorsa bu çok güzel bir iş yaptığımı gösteriyor. Milyonların beni dinlemesi gibi dertlerim yok zaten" dedi.



Yemek yapmayı çok sevdiğini de ifade eden Casalini, sözlerine şöyle devam etti:



"Yaptığım yemekleri insanlara beğendirmeyi de çok seviyorum. Dün enginar ve ıspanak yemeği yaptım. 2 arkadaşım yedi bayıldı. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ben kendim gidip alıyorum tüm sebzeleri. Seçiyorum, bakıyorum ve alıyorum. İnsanların yaptığım yemekleri beğenmesi inanılmaz tatmin ediyor beni."



VEJETARYENLİKTEN VEGANLIĞA



Bir zamanlar vejetaryen olan Casalini, şimdilerde vegan olduğunu açıklayarak şöyle konuştu:



"Ben vegan oldum. Vejetaryen olmayı bırakıp vegan oldum. Koşturmaktan zaman bulamıyoruz yemek yemeye. Yediğim şeyler çok iyi şeyler. Veganlar sadece bir tek makarna yiyor zannediyorlar ama öyle değil işte. Biz vegan olarak çok çeşitli şeyler yiyoruz ama iyi şeyler yiyoruz. Yediğimiz hiçbir şey kalıcı bir kilo oluşturmuyor. Vegan pastalar var, içindeki unun iyi niyetli olduğu. Yediğin şeyler sende kilo yapmıyor. Biraz da insan gibi yediğinde kilonu koruyorsun."



"DUVAR ŞARKIMI BIRAKIN KÖPRÜLER'İ DİNLEYİN"



Casalini yeni çıkan sanatçıları tanımadığını söyleyerek, "Yeni çıkan sanatçıları gerçekten ben bilmiyorum. Televizyon yok ve zaten izleyecek zamanım da yok. Yeni bir şeyler yapan ve emin adımlarla giden bir grup var mı, bir şarkıcı var mı inan ki bilmiyorum. Umarım vardır. Şimşek gibi parlayıp sonra yok olma çok rahatsız edici. Bakın halen 'Duvar' şarkısı diyorlar. Biraz şu 'Köprüler' şarkımı dinleyin yeni nesil sizlere sesleniyorum. Hep aynı şarkıyla anılmak kadar gıcık bir durum yok yani" dedi.



Müziğe ara vermediğini açıklayan Casalini, "Bakın bütün kliplerime sırayla ne kadar arası var en fazla. Bir 9 ay kadar bir ara var ben Dafne'ye 3 aylık hamileyken bir klip çekmiştik. Sonra Dafne 3 aylıkken ben yeniden sahneye çıktım. Ben müziğe hiç ara vermedim. Turnem yok ama konserler başlayacak Nisan sonunda. Gümüşlükte bir mekanda sahne alacağım. İstanbul'da bir konser var 13 Mayıs'ta. Bunların dışında özel gecelerde, düğünlerde sahnelerimiz devam ediyor" diye konuştu.



"AŞKA AYIRACAK ZAMANIM YOK"



Aşık olmak istediğini ama aşka ayıracak zamanının olmadığını söyleyen ünlü sanatçı, "Aşk falan yok hayatımda. Zamanım yok şu anda aşka. Aşık olmak istiyorum. Ben şarkıcı ve müzisyen bir insanım. Ben aşka aşığım. Artık biri gerekmiyor. Ben böyle idare edebiliyorum. Keşke herkesin hayatında bir aşk olsa. Ben şu anda hayata yetişmeye çalışıyorum. Birde bir adam olsa eyvah yani görüşemeyeceğiz" dedi.



"ESKİ EŞİMDEN BÜYÜK FIRÇALAR YİYORUM"



Şiddetli geçimsizlikten eşi Tahsin Berk'ten ayrıldığını ama ortaklıklarının devam ettiğini vurgulayan Casalini, "Tahsin Bey ile şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldık. İki insan birbirini çok sevebilir ama bir kadın erkek ilişkisi olduğu zaman farklı farklı şeyler olabiliyor. Aynı konuyu düşünmediği zaman çakışma oluyor. Biz kavga gürültü sevmeyen insanlarız. Birbirimizi çok seviyoruz halen. Her zaman birbirimizin hayatındayız da zaten. Şimdi birde işimizi de ortak götürüyoruz. Hayatıma karışmıyor Tahsin Bey ama işe kesinlikle karışıyor. 'Bunu kaça aldın?', 'Bunu neden kaydetmedin' diyerek büyük fırçalar yiyoruz. İş için gerçekten fırçalıyor beni. Çok iyi bir iş adamı, bu işi gerçekten çok iyi biliyor. Ben de çok şey öğreniyorum ondan. Ama tarz olarak sert bir adamdır. Onu tanımıyorsan kırılabilirsin, ben tanıdığım için tamam diyorum" şeklinde konuştu.



(Eren Ayhan / İHA)