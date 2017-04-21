Eski Eşini Öldüren Kadın, Hakim Önünde

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, yıllar önce boşandığı, ancak dini nikahla tekrar birlikte yaşamaya başladığı ilk eşi 55 yaşındaki Muharrem Şinasi Bilgi'yi başından vurarak öldüren 55 yaşındaki Meryem İ.'nin, 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Olay, geçen yıl kasım ayında Kasımpaşa 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Meryem İ., 1996 yılında boşandığı, başkasıyla evli olan eski eşi Muharrem Şinasi Bilgi'nin barışma teklifini kabul ederek, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra, otomobille ilçe merkezine giderken, araçta aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre Bilgi, torpido gözündeki tabancasını alarak Meryem İ.'ye doğrulttu. Arbede sırasında tabancayı eline geçiren Meryem İ., eski eşini, üç el ateş edip başından vurdu. Meryem İ., ambulans ve polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muharrem Şinasi Bilgi'nin öldüğü anlaşıldı. Olaydan sonra otomobilin başında bekleyen Meryem İ., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.



Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, sanık Meryem İ. hakkında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya tutuklu sanık Meryem İ., avukatı Zeynep İnan Çam, ölenin eşi Ayten Bilgi ile avukatı Halis Tarık katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanık Meryem İ., "1996 yılında üç çocuğumun babası eski eşimden boşandım. İkimiz de başka kişilerle evlendik. Kendisi evliliğinden mutlu olmadığını söyleyip, kocamdan boşanmamı ve imam nikahı ile birlikte yaşamayı teklif etti. Teklifini kabul ettim, eşimden boşandım. Aynı evde birlikte yaşamaya başladık. Arabayla gezmek için dışarı çıktık. Eşi Ayten'den telefon geldi. Çok sinirliydi. Bana hakaret etti, 'Seni bugün öldüreceğim. Orhanlı Barajı'na atacağım. Eline de silah verip, intihar süsü vereceğim' dedi. Silahı bana doğrulttu. Ben de kendimi korumak için silaha sarıldım. Kendisi bir eliyle de arabayı kullanıyordu. Silah ateş aldı. Mermi cama isabet etti. İki elimle asılınca silah benim elimde kaldı. Kendisinin boynuna üç kez ateş ettiğimi hatırlıyorum. Hatta ilk ateş ettiğimde kendisi bana 'Yaktın beni Meryem, ben yetim büyüdüm çocuğum da yetim büyüyecek' dedi. Ambulans ve polisi aradım. Pişmanım" dedi.



Sanığın avukatı Zeynep İnan Çam da "Olay ani gelişmiştir. Müvekkilim olayda kendisine yönelen tehditi bertaraf etmiştir. Müvekkilim maktülden ve eşi Ayten'den daha önce bir sürü tehdit almıştır. Her ne kadar müvekkilim kasten veya planlayarak adam öldürme suçundan karşınızda olsa da, kendisi bugüne kadar hiçbir suça karışmamıştır. Psikoljik sorunları vardır. Cezai ehliyetinin tespiti için rapor alınsın. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.



Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyetinin tespit edilmesi için rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. - İzmir