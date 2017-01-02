Evinde 93 yaşında yaşamını yitiren eski Ereğli Belediye Başkanı Ruhi Cöbekoğlu, toprağa verildi.



Ereğli'de 11 Aralık 1973 - 12 Eylül 1980 ile 25 Mart 1983 - 27 Mart 1994 tarihlerinde belediye başkanlığı yapan ve tedavi gördüğü evinde yaşamını yitiren Cöbekoğlu'nun cenazesi Belediye binası önüne getirildi.



Burada düzenlenen törende konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin altyapısının temellerini atan Cöbekoğlu'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ruhi Cöbekoğlu çok dürüst ve çalışkandı. Böyle insanlar az yetişir. Allah ondan razı olsun" dedi.



Cöbekoğlu'nun cenazesi Bozhane Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye Cöbekoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpcu, Ünal Demirtaş, Alaplı, Gülüç, Ormanlı, Kandilli Belediye Başkanları ile kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



Bu arada törende konuşmak isteyen CHP Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı ile Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal arasında yaşanan tartışmaya CHP Zonguldak Milletvekilleri ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin tepki gösterdi.