Eski Emniyetçilere "Bylock" Operasyonu

İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandıkları iddiasıyla yakalanan 41 eski emniyet personelinden 36'sı tutuklandı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 59 emniyet mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.



İstanbul merkezli 14 ilde, 31 Mart'ta 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında polis müdürlerinin de 41 emniyet personeli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 5'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 18 emniyet mensubunun ise arandığı bildirildi.