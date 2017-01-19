Eski Dünürünü Öldürüp İntihar Etti

MERSİN'in Mut İlçesi'nde 50 yaşındaki Adnan Akay, kızının eski kayınpederi 57 yaşındaki Hüseyin Kaya'yı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına verdi.



Olay bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Geçimli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Adnan Akay, bahçe komşusu olan kızının eski kayınpederi Hüseyin Kaya ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma alevlenince Adnan Akay, av tüfeğiyle Hüseyin Kaya'yı vurup öldürdü, ardından da aynı tüfekle kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.



Hüseyin Kaya ve Adnan Akay'ın cesetleri, Mut Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Mersin