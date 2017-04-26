Eski Dgp Genel Başkan Yardımcısı Kudu, Tahliye Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Demokratik Gelişim Partisi (DGP) Genel Başkan Yardımcısı Kani Kudu, tahliye edildi.



Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, TBMM'yi ortadan kaldırmak veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından hakkında müebbet hapis cezası istenen Kani Kudu ile avukatları katıldı.





Bursaspor eski yöneticilerinden Kani Kudu (40), savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğunu ve başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğunu anımsattı.



Kudu, bir dönem yükselmek istediği için siyasete girdiğini belirterek, "İdris Bal ile bir dönem siyaset yapmamın hata olduğunu kabul ediyorum ama ben gerçekten siyasette yükselebilmek için yaptım bunu. Hiçbir örgüte mensup değilim, vakıf ve dernek üyeliğim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.



Sanık avukatları ise müvekkillerinin FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunmadığını ileri sürerek tahliyesini talep etti.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında Kudu'nun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali olduğu, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti aranın ardından Kudu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl 29 Ağustos'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yalova'da gözaltına alınan eski DGP Genel Başkan Yardımcısı Kani Kudu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.