Eski Devlet Memurlarına Fetö Operasyonu

İZMİR'in de aralarında bulunduğu 5 ilde polis tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı belirlenen 15 eski devlet memuru gözaltına alındı.



İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde İzmir, Van, Aydın, Adana ve Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilen eski devlet memuru oldukları ve örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandıkları bildirildi. - İzmir