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Eski Dernek Başkanı Fetö'den Tutuklandı

Eski Dernek Başkanı Fetö'den Tutuklandı

– TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi eski Başkanı Emin Pınar, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Eski Dernek Başkanı Fetö'den Tutuklandı

– TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi eski Başkanı Emin Pınar, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'nde bir dönem başkanlık görevini yürüten Emin Pınar, dün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre önce de DSİ'deki görevinden aynı soruşturmada açığa alındığı belirtilen Pınar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Isparta

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