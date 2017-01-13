Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı, Bursa'da Toprağa Verildi

İstanbul'da hayatını kaybeden Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı emekli Piyade Albay Rasim Burakan, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.



Yaşamını İstanbul'da sürdüren Burakan, iki hafta önce rahatsızlanmış ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Burada gördüğü tedavi sırasında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 89 yaşındaki Burakan'ın cenazesi, köyü olan Orhangazi ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesine getirildi.



Burada düzenlenen askeri törenin ardından Burakan için Fındıklı Camii'nde Cuma namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.



Cenaze töreninde Burakan'ın eşi Necla Burakan, kardeşi Mürvet Kocaman, kendisi gibi emekli albay olan oğlu Serdar Burakan ve kızı Hülya Menteş taziyeleri kabul etti.



Rasim Burakan'ın naaşı bir süre askerler ve vatandaşlar tarafından taşındıktan sonra cenaze aracı ile mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi.



Törene, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon Komutanı P. Yzb. Gökhan Su, Jandarma Komutanı J. Yzb. Ogün Demir, Başkan yardımcıları Necmettin Şahin ve Şemsi Kılıç, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Sevin Turan, askeri yetkililer, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.