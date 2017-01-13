Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Burakan Askeri Törenle Uğurlandı

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanlarından emekli Piyade Albay Rasim Burakan, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.



6. ve 7. cumhurbaşkanları döneminde Muhafız Alay Komutanlığı yapan Piyade Albay Rasim Burakan, iki hafta önce rahatsızlanarak Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 10 gün burada tedavi gören Burakan, önceki gün kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. Burakan, memleketi Orhangazi'de, Fındıklı Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kız kardeşi Mürvet Kocaman, Rasim Burakan'ın tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.



89 yaşındaki Burakan'ın cenazesine askeri ve mülki erkan ile siyasiler ve vatandaşlar katıldı. - BURSA