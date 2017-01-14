Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Taziye İçin Trabzon'da

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde annesi Fatma Göktaş'ı kaybeden Trabzon eski AK Parti Milletvekili Kemalettin Göktaş'a taziye ziyaretinde bulunmak için Trabzon'a geldi.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Trabzon Havalimanı'na gelişinde eski bakanlardan Faruk Özak, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda kişi karşıladı. Gül, Trabzon Havalimanı'nda bir süre dinlendikten sonra Göktaş'ın Of ilçesinde bulunan evine hareket etti. - TRABZON