Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde annesi Fatma Göktaş'ı kaybeden Trabzon eski AK Parti Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Of ilçesindeki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Öğle saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karayolu ile Göktaş'ın Of ilçesi Serince mahallesindeki evine gitti. Burada Kemalettin Göktaş'a taziye ziyaretinde bulunan Gül'e Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda kişi eşlik etti. - TRABZON
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ak Partili Kemalettin Göktaş'a Taziye Ziyareti
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde annesi Fatma Göktaş’ı kaybeden Trabzon eski AK Parti Milletvekili Kemalettin Göktaş’ın Of ilçesindeki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde annesi Fatma Göktaş'ı kaybeden Trabzon eski AK Parti Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Of ilçesindeki evine taziye ziyaretinde bulundu.
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