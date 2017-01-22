Eski Cihaz Sorunu" Büyüyor!

Her yıl yeni teknoloji ve cihazların geliştirilmesi ile heyecanlanıyoruz. Bu ürünler, CES ve Mobile World Congress (MWC) gibi uzun süreler boyunca beklenilen yıllık etkinliklerde veya OEM'lerin özel duyurularında ortaya çıkıyor. Peki yenisi alındıktan sonra bir köşeye atılan eski PC veya akıllı telefonlara ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?



United Nations University tarafından Sustainable Cycles (SCYCLE) Programme (Sürdürülebilir Döngüler Programı) düzenlenen detaylı araştırmaya göre, Doğu ve Güneydoğu Asya'da analiz edilen 12 ülke ve bölge içerisinde ortalama e-atık artışı 2010 ve 2015 yılları arasında yüzde 63 ve bu da 12.3 milyon ton atık anlamına gelmekte. Çin, 2010'dan beri e-atık miktarını iki katının üzerine çıkartarak 2015 yılında 6.7 milyon tonundan sorumluydu.







Araştırmada belirtilene göre e-atık miktarındaki artışın arkasında yükselen gelirler ve yeni cihazlar ve araçlar için artan istek bulunmaktaydı. Ayrıca bölgedeki dört akımdan da bahsedilmekteydi. Bu akımlar daha fazla cihaz, daha fazla tüketici, daha az kullanım süresi ve ithalat olarak belirtiliyor.



Bölgeye yapılan diğer araştırmalardan alıntı yapan United Nations University, aynı zamanda çalışmayan parçaların ve kalıntıların da çevreye yasa dışı yığılmasından bahsetmekte. Bu araştırmalarda, çöp yığınlarının sebebi olarak gösterilen şeyler ise farkındalık eksikliği, teşvik eksikliği, kolaylık eksikliği, uygun alanların yokluğu, zayıf yönetim veya zorlayıcı güçlerin rahatlığı...