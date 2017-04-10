Eski CHP'li vekilden referandumda 'evet' kararı

Eski CHP İstanbul Milletvekili faik tunay, Atakum Belediyesi ve İş Dünyası Ekonomik ve Stratejik Kalkınma Derneği(İDEKAD)'nin ortaklaşa düzenlediği "Güçlü Türkiye Yolunda, Birlik Beraberlik Buluşmaları" isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. Yalı Kafe'de düzenlenen programa Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile eşi Fatma Taşçı, İDEKAD Başkanı Elçin Çelebi Işık ve vatandaşlar katıldı.



"16 Nisan'ın ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız"

Programdan önce bir selamlama konuşması yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "16 Nisan'ın ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Güçlü Türkiye yolunda yerel yönetimler olarak katkı vermek istiyoruz. Bu kapsamda Atakum Belediyesi olarak birçok etkinlik düzenledik. Sayın Faik Tunay'ı bu kapsamda davet ettik. İnanıyorum ki onun düşüncelerinden faydalanacağız" dedi.

"Referandumda evet dediğimiz zaman koalisyonlar dönemi sona erecek"

Referandum ve Anayasa değişikliğini anlatan Faik Tunay, "Benim partim yok. Hiç bir partiye üye değilim. Sade bir vatandaş olarak Türkiye'nin 100 yılını ilgilendiren bu anayasa değişikliğine evet diyorum. Türkiye ne çekti ise koalisyonlardan çekti. 1999 yılında siyasete başladığımda ANAP-MHP-DSP koalisyonu vardı. Ben ANAP Gençlik Kolları Başkanıydım. Ben siyasette gözümü açtığımda benim partim koalisyon ortağıydı. O yüzden koalisyonun ne olduğunu en iyi ben bilirim. Türkiye'de kurulan koalisyonların en kısası 3 ay. En uzunu 3,5 yıl. Türkiye'deki koalisyonların ortalama ömrü 1,5 yıl. 1,5 yıl içerisinde ne bir kimse hizmet yapabilir ne de ülkeyi ileri götürebilir. Şunu söyleyenler olabilir: 'Dünyanın en zengin 30 ülkesi koalisyonla yönetiliyor. Koalisyonlar demek ki çok kötü değil. Bizde neden olmasın'. Hemen cevabını verelim 50 zengin ülkenin 30 tanesi koalisyonla yönetiliyor doğru ama buların 20 tanesi Avrupa üyesi. Avrupa'nın geçirdiği tarihle bizim geçirdiğimiz tarih bir değil. Avrupa'da daha seçimler yapılmadan hangi partinin koalisyon kuracağı baştan bellidir. Biz de nasıl yapılıyor? Seçim yapılıyor sandıklar açılıyor kimse tek başına iktidarı kuramıyor, sizin belki hiç tasvip etmediğiniz bir partiyle sizin oy verdiğiniz parti koalisyon yapıyor. Türkiye'de sistem bu. Bu olunca ilerlememiz mümkün değil. Öyleyse referandum da evet dediğimiz zaman koalisyonlar dönemi sona erecek" diye konuştu.

"67 yılda 5 darbe"

16 Nisan akşamı 'evet' çıkarsa vesayet sisteminin son bulacağını söyleyen Tunay, "1950 yılında çok partili hayata geçtik. 1960 darbe, 1971 muhtıra, 1980 darbe, 28 Şubat darbe, 15 Temmuz darbe. 67 yılda 5 darbe yaşadık. Türkiye'de 13 yılda bir darbe olmuş. El insaf. Avrupa, Amerika örneğini veriyorlar. 'Neden oralardaki başkanlık sistemini getirmediniz. Türk tipi başkanlık mı olur' diyorlar. Tabii ki olur. Senin ülkende 13 yılda bir darbe oluyorsa başkanlığın da coğrafyanın koşullarına göre olur. Bizim kafanıza siyasetçilere güvenilmez düşüncesini işlediler. Neden? 'Siyaset kurumu görevini yapamaz yap darbeyi at siyasetçiyi hapse, ülkeyi 50 yıl geriye götür'. Referandumdan evet çıktığı takdirde cumhurbaşkanını da meclisi de halk seçecek tek söz sahibi meclis olacak. Buradan darbe çıkmaz. Fakat darbe yapmak isteyenler çıkmayacak mı tabii ki çıkacak. Bu birilerinin genlerine işlemiş kolay söküp atamazsınız. Ama evet çıktığında Türkiye'de bir daha darbe olması minimize olacak" şeklinde konuştu.

"Bu ülke lider ülkesidir"

Türkiye'nin en iyi dönemlerini güçlü liderler zamanında yaşadığını belirten Tunay, "Bu ülke lider ülkesidir. Yalnız cumhuriyet değil! Osmanlı'da da böyledir. Selçuklu da böyledir. Türk tarihinde kurulmuş devletlerde sistem bu. Güçlü bir lider, arkasından giden geniş halk kitleleri, hata yaparsa onu cezalandıran yine aynı halk kitlesi. Sistem bu. Parlamenter sistem falan bu tamamen algı operasyonu. Türkiye en büyük atılımları, en güçlü dönemlerini tek başına iktidarlar döneminde yaşamıştır. Niye? Hem koalisyon yok hem de güçlü bir lider var. Bizim tarihsel gerçekliğimize en uygun sistem bu olduğu için 16 Nisan referandum unda evet" ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından hediye takdimi yapıldı.