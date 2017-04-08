Eski CHP'li Atılgan: "Ben Bu Referandumda 'Evet' Vereceğim, Gelin Bunun İçin Beni Denize Dökün"
Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, 16 Nisan halk oylamasında ‘Evet’ oyu kullanacağını belirterek, “Buyurun gelin benim adım Deniz.
Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, 16 Nisan halk oylamasında 'Evet' oyu kullanacağını belirterek, "Buyurun gelin benim adım Deniz. Evet ben bu referandum da 'Evet' vereceğim. Gelin bunun için beni denize dökün" dedi.
Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, 16 Nisan halk oylamasında 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı. 'Evet'in gerekçelerini ve 'Hayır' cephesinden yapılan eleştirileri ele alan Atılgan İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'Evet' oyu vermesinde etkili olan nedenleri anlatan Atılgan, "Bu uzun bir süreç. Yalnızca referandum la alakalı bir süreç değil, bunun öncesi de var. 2016'nın Mart ayında Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinde tüm partilerden, sendikalardan, tüm derneklerden akil insanlar bir araya gelerek beyin jimnastiği yaptık. 'Ülkemize nasıl faydalı olabiliriz, nasıl devletimize destek verebiliriz' diye. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ben CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış cumhuriyetçi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen bir cumhuriyet kadını olarak, bir anne, bir babaanne olarak 'ülkeme daha nasıl faydalı olabilirim' düşüncesiyle yola çıktım. Bu dönemde referandum süreci devreye girdi. Ben Türkiye'nin bir fotoğrafını çektim, Misak-ı Milli sınırları içinde hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun biz kardeşçe, barış içinde yaşayan bir milli iradeyiz. Bize düşen görev partili kimliklerimizi bir kenara bırakarak, devletimizi yöneten kişilerin yanında yer almamız gerektiğine inandım" ifadelerini kullandı.
"Kuvvayi Milliye ruhuyla kendi düşüncelerimi bir araya getirerek 'Evet' demeye karar verdim"
Türkiye'nin ikinci bir Kurtuluş Savaşı vermek durumunda olduğuna işaret eden Atılgan, "Geri dönemlere baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadarki süreçteki Türk toplumlarını inceledim. Daha sonraki süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken işgalci kuvvetlere karşı nasıl bir Kuvvayi Milliye hareketi içinde olduğunu gördüm. Onları kendi düşüncelerimle bir araya getirerek 'Evet' dedim. Artık ikinci bir Kurtuluş Savaşı yapmamız gerektiğine inandım. Bize düşen görev de buydu. Onun için benimle beraber aynı düşünceyi paylaşan 81 ilde sivil toplum kuruluşlarından, CHP tabanından, çeşitli derneklerden, sendikalardan, diğer partilerden arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda aldığımız kararlarla, ben 'Evet' oyu kullanacağımı kamuoyuna duyuruyorum" şeklinde konuştu.
"Atatürk yaşasaydı, bence 'Evet' oyu kullanırdı"
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşasaydı 'Evet' oyu kullanacağını söyleyen Atılgan, "Atatürk yaşasaydı, bence 'Evet' oyu kullanırdı. Geçtiğimiz sürecin aynısını yaşıyor Türkiye. Etrafımız sarılmış vaziyette. Her gün kaos, her gün işgalci kuvvetlerin tehdidi var. Gündemi çok iyi takip eden kişiler bunu çok rahat bir şekilde irdeleyebilir. Aklı olan herkes bunu görebilir. Bunu Mustafa Kemal Atatürk de yaşasaydı 'Evet' derdi diye düşünüyorum. Çünkü ikinci bir Kurtuluş Savaşı yaşıyor şuanda Türkiye" diye konuştu.
Türkiye'nin içinde geçtiği süreci Kuvvayi Milliye ruhunun dirilişi olarak adlandıran Apaydın, "Anayasamızın ilk maddelerinin değişmeyeceğine adım gibi inanıyorum. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve Türkiye'nin bekası için yapılacak tüm hareketlerin altında ben Deniz Pınar Atılgan olarak destek vermek istedim. Anayasanın ilk maddelerinin değişeceği yönünde hiçbir kuşkum yok. Hepimiz bu dünyada faniyiz, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 'Evet' oyu çıktığı zaman başkan olacak ama ondan sonra da onun yerine geçecek hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, ilk dört maddeyi değiştireceğine asla inanmıyorum" ifadelerini kaydetti.
"Ben bir cumhuriyet kadını olarak 'Evet' kararını verdim"
Referandum kararına CHP'den verilen tepkileri anlatan Atılgan, şunları söyledi:
"Ben 79 yılında CHP'de siyasete başladım. Partinin üst kurullarında görev yaptım. Benim açıklamalarımı ilk duyan insanla tabi ki biraz şaşırdı. 'Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partiden yetişmiş bir kişi, nasıl böyle karar verir' diye tepkiler geldi. Bu işin artık partisi yok. Eleştirebilirler de beni haklı da görebilirler ama bu artık CHP'nin, MHP'nin işi değil. Bunun hiçbir önemi yok. Ben bir cumhuriyet kadını olarak bu kararı verdim. Beni istedikleri kadar eleştirebilirler, takdir de edebilirler bu benim kendi kararım."
"Benim adım Deniz, ben bu referandum da 'Evet' vereceğim, gelin bunun için beni denize dökün"
Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet'i İzmir'den denize dökeriz" açıklamalarını değerlendiren Atılgan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başında görev yapmış biri nasıl kontrollü darbe olarak böyle bir işe girişsin. Böyle bir şey olabilir mi? O tankların önünde bu kadar insan can verdi. Ben bu söylemi akıl tutulması olarak değerlendiriyorum. Buyurun gelin benim adım Deniz. Evet ben bu referandum da 'Evet' vereceğim. Gelin bunun için beni denize dökün" diye konuştu. - ANKARA