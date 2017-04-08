CHP Eski Kadın Kolları Başkanı: Atatürk Yaşasaydı 'Evet' Oyu Kullanırdı

Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, 16 Nisan halk oylamasında 'Evet' oyu kullanacağını açıkladı. 'Evet'in gerekçelerini ve 'Hayır' cephesinden yapılan eleştirileri ele alan Atılgan önemli açıklamalarda bulundu.

"DEVLETİMİZİ YÖNETEN KİŞİLERİN YANINDA YER ALMALIYIZ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'Evet' oyu vermesinde etkili olan nedenleri anlatan Atılgan, "Bu uzun bir süreç. Yalnızca referandum la alakalı bir süreç değil, bunun öncesi de var. 2016'nın Mart ayında Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinde tüm partilerden, sendikalardan, tüm derneklerden akil insanlar bir araya gelerek beyin jimnastiği yaptık. 'Ülkemize nasıl faydalı olabiliriz, nasıl devletimize destek verebiliriz' diye. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ben CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış cumhuriyetçi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen bir cumhuriyet kadını olarak, bir anne, bir babaanne olarak 'ülkeme daha nasıl faydalı olabilirim' düşüncesiyle yola çıktım. Bu dönemde referandum süreci devreye girdi. Ben Türkiye'nin bir fotoğrafını çektim, Misak-ı Milli sınırları içinde hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun biz kardeşçe, barış içinde yaşayan bir milli iradeyiz. Bize düşen görev partili kimliklerimizi bir kenara bırakarak, devletimizi yöneten kişilerin yanında yer almamız gerektiğine inandım" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK YAŞASAYDI, BENCE 'EVET' OYU KULLANIRDI"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşasaydı 'Evet' oyu kullanacağını söyleyen Atılgan, "Atatürk yaşasaydı, bence 'Evet' oyu kullanırdı. Geçtiğimiz sürecin aynısını yaşıyor Türkiye. Etrafımız sarılmış vaziyette. Her gün kaos, her gün işgalci kuvvetlerin tehdidi var. Gündemi çok iyi takip eden kişiler bunu çok rahat bir şekilde irdeleyebilir. Aklı olan herkes bunu görebilir. Bunu Mustafa Kemal Atatürk de yaşasaydı 'Evet' derdi diye düşünüyorum. Çünkü ikinci bir Kurtuluş Savaşı yaşıyor şuanda Türkiye" diye konuştu.

"İLK DÖRT MADDEYİ DEĞİŞTİRECEĞİNE İNANMIYORUM"

Türkiye'nin içinde geçtiği süreci Kuvvayi Milliye ruhunun dirilişi olarak adlandıran Apaydın, "Anayasamızın ilk maddelerinin değişmeyeceğine adım gibi inanıyorum. Tek vatan, tek millet, tek bayrak ve Türkiye'nin bekası için yapılacak tüm hareketlerin altında ben Deniz Pınar Atılgan olarak destek vermek istedim. Anayasanın ilk maddelerinin değişeceği yönünde hiçbir kuşkum yok. Hepimiz bu dünyada faniyiz, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. 'Evet' oyu çıktığı zaman başkan olacak ama ondan sonra da onun yerine geçecek hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, ilk dört maddeyi değiştireceğine asla inanmıyorum" ifadelerini kaydetti.

"'EVET' VERECEĞİM, GELİN BENİ DENİZE DÖKÜN"

Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet'i İzmir'den denize dökeriz" açıklamalarını da değerlendiren Atılgan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başında görev yapmış biri nasıl kontrollü darbe olarak böyle bir işe girişsin. Böyle bir şey olabilir mi? O tankların önünde bu kadar insan can verdi. Ben bu söylemi akıl tutulması olarak değerlendiriyorum. Buyurun gelin benim adım Deniz. Evet ben bu referandum da 'Evet' vereceğim. Gelin bunun için beni denize dökün" diye konuştu.