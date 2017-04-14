Eski CHP Belediye Başkan Adayı "Evet" Oyu Verecek

CHP'den 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Necati Şahin, 16 Nisan'daki halk oylamasında "Evet" diyeceğini açıkladı.



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde kurulan "Evet" çadırını ziyaret eden Şahin, burada yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da anayasa değişikliği için halk oylamasına gidileceğini belirtti.



Şahin, "Bizim seçtiğimiz vekillerimiz bizim de görüşünüzü almak istediler. Fakat bunun çok çekişmeli bir ortamda bazen de yakışıksız bir şekilde bu referandum un sabote edildiğini de görüyoruz. 'Hayır' diyenler de 'Evet' diyenler de bu memleketin vatandaşları. Onların hiçbiri verdiği oylardan dolayı pişman olmamalı." diye konuştu.



Günlerdir yapılacak halk oylaması için milletin sağ duyusuna baktığını anlatan Şahin, şunları söyledi:



"Sokak, özellikle kadınlarımız ne diyor? Çünkü kadınlarımızın altıncı hissi çok önemlidir. Kadınlarımızın çoğunluğu 'Evet' diyor. Biz onlara güvenmeliyiz. Halka rağmen olmaz. Bir seçime girdiğimizde vatandaşın tercihine saygı göstermek durumundayız. Bu bağlamda ben de Necati Şahin olarak özellikle hiçbir siyasi gayesi olmayan Bursa Platformu'nun davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Referandumda belki tansiyonu düşürmek, farkındalık yaratmak için tabii ki pazar günü kullanacağımız oyu ifade etmemek gerekiyor ama şunu söyleyebilirim, ben de onlar gibi düşünüyorum ben de 'Evet' diyeceğim. İnşallah bu referandum dan sonra değişimin önündeki engeller kalkacak. Statükoya ve yerinde saymaya, patinaj yapmaya son verilecek. Ülkemiz belki bürokratik olarak daha rahatlayacak."