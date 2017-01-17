Eski Çalıştığı Dükkanı Soydu, Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde eski çalıştığı dükkanı soyan zanlı, İstanbul'a kaçarken Bursa'da çaldığı altınlarla yakalandı. Zanlıyı ise güvenlik kameraları ele verdi.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde tarım endüstri ürünleri satan şirketten 2 ay önce ayrılan 26 yaşındaki Emrah K, eski patronu Selahattin Dayı'nın işyerine geldi. Emrah K., patronunun arabasının camını kırıp dükkanın ve dükkanda bulunan kasanın anahtarını çaldı.



Selahattin Dayı sabah işe gitmek için aracına gittiğinde camın kırıldığını ve dükkanın anahtarlarının olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Daha sonra işyerine giden Selahattin Dayı, kasanın boşaltıldığını görüp büyük şok yaşadı.



Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, dükkana sabah 05.30 sularında eski çalışan Emrah K.'nın girdiğini ve kısa süre sonra olay yerinden ayrıldığını tespit etti. Kimlik tespitinin ardından yakalama çalışmaları başlatan ekipler Emrah K.'nın Gönen'den kaçarak Bursa üzerinden İstanbul'a gideceğini belirledi. İstihbarat üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Araştırma Bürosu ekipleri şehir girişinde tertibat aldı. Emrah K. kullandığı otomobil ile kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramasında işyerinden çalınan 10 altın bilezik, 1 altın bileklik, 86 çeyrek altın, 4 yarım altın, 2 Ata altın, yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Zanlı Emrah K. ilk sorgusunun ardından Gönen'den gelen polis ekiplerine teslim edildi. - BURSA