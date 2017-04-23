Eski Bursasporlu Bakambu, Maçın Uzatma Dakikalarında Eliyle Gol Attı

La Liga'nın 33. haftasında Villarreal'in sahasında Leganes'i ağırladığı mücadeleye Cedric Bakambu'nun attığı ikinci gol damga vurdu.

Bir dönem Bursaspor forması da giyen Fransız oyuncu 90. dakikada takımını galibiyete taşıyan golü eliyle kaydetti. Bu gol 1986 Dünya Kupası'nda Diego Armando Maradona'nın İngiltere'ye eliyle attığı golü hatırlattı.

Villarreal'e Avrupa Kupaları'na katılma yolunda büyük avantaj getiren bu galibiyet, İspanya'da tartışma konusu oldu.